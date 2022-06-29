29.06.2022 13:18 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 29 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 29 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Шегини» – 30 л/а, 12 автобуса, 20 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

«Тиса» – 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Вилок» – 30 л/а, 15 пешеходов.

За сутки 28 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 77 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 36 тысяч человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за прошедшие сутки более 41 тысяч человек, 38 тысяч из них – граждане Украины.