29.06.2022 13:35 Виталий Хиневич

«Транспортный безвиз»: что это даст украинским беженцам

Украинские водительские права будут признаны в Европе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Экономическую правду.

Сообщается, что 29 июня будет заключен между Украиной и ЕС «транспортный безвиз». Вследствие этого соглашения украинские водительские удостоверения будут полностью признаваться в странах ЕС.

Стоит отметить, что теперь украинцам не нужно будет менять удостоверения или сдавать дополнительные экзамены.

До этого граждане Украины могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС, однако в ряде стран действовали ограничения. Например, Австрии, Латвии и Германии ими можно было пользоваться без ограничений в течение шести месяцев.

Напомним, мобильные операторы Украины и Евросоюза подписали соглашение