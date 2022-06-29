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29.06.2022  13:35   Виталий Хиневич

«Транспортный безвиз»: что это даст украинским беженцам

Украинские водительские права будут признаны в Европе.

Транспортный безвиз
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Экономическую правду.
 
Сообщается, что 29 июня будет заключен между Украиной и ЕС «транспортный безвиз». Вследствие этого соглашения украинские водительские удостоверения будут полностью признаваться в странах ЕС.
 
Стоит отметить, что теперь украинцам не нужно будет менять удостоверения или сдавать дополнительные экзамены.
 
До этого граждане Украины могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС, однако в ряде стран действовали ограничения. Например, Австрии, Латвии и Германии ими можно было пользоваться без ограничений в течение шести месяцев.
 
Напомним, мобильные операторы Украины и Евросоюза подписали соглашение.
 
Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  безвиз, европа
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