29.06.2022 13:35 Виталий Хиневич
«Транспортный безвиз»: что это даст украинским беженцам
Украинские водительские права будут признаны в Европе.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Экономическую правду.
Сообщается, что 29 июня будет заключен между Украиной и ЕС «транспортный безвиз». Вследствие этого соглашения украинские водительские удостоверения будут полностью признаваться в странах ЕС.
Стоит отметить, что теперь украинцам не нужно будет менять удостоверения или сдавать дополнительные экзамены.
До этого граждане Украины могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС, однако в ряде стран действовали ограничения. Например, Австрии, Латвии и Германии ими можно было пользоваться без ограничений в течение шести месяцев.
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