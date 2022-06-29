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29.06.2022  13:57   Рита Парфенова

Оформление документов на жилье в Харькове будет бесплатным

Оформление документов на приватизацию жилья, которое находится в коммунальной собственности, в Харькове будет осуществляться по нулевой ставке.

дом недвижимости в харькове

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета 29 июня, передает РЕДПОСТ.  
 
Установить нулевую ставку поручил Харьковский городской голова Игорь Терехов. Ранее за эту услугу в зависимости от сроков оформления необходимо было заплатить от 55 до 150 грн, отметил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.
 
«Сегодня будут направлены документы в админцентры, и уже с понедельника там будут принимать документы по новому порядку», - рассказал о сроках Михаил Фатеев.
 
Кроме того, сегодня Харьковский городской голова подписал распоряжение, касающееся выдачи дубликатов свидетельств на право собственности на квартиры, которые были приватизированы. Как отметил Михаил Фатеев, мэр поручил выдавать дубликаты через центры предоставления административных услуг.
 
«У многих людей пострадали не только квартиры, но и документы. Люди, которые будут обращаться за оформлением дубликатов, теперь не будут платить около 2 тыс. грн за получение в БТИ копии предыдущего сертификата. Эти документы будет оформлять Управление коммунального имущества и приватизации, а через ЦПАУ будет готовиться их выдача», - пояснил заместитель городского головы.

Напомним, услуга на оформление прав собственности на жилье и офисные помещения в Харькове возобновилась с 1 июня.

Источник:   ХГС
 Тэги:  жилье, приватизация, оформление, харьков
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