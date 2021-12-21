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21.12.2021  18:31   Дмитрий Колоней

Будут ли в Украине веерные отключения электроэнергии - ответ министра энергетики

Насколько реальна такая опасность в зимний период рассказал глава ведомства.


Фото из открытых источников
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Кабмин, по информации Министра энергетики Германа Галущенко проблему с углем в Украине удалось решить, и его запасы уже увеличиваются. Это удается делать благодаря системному импорту угля морским путем, основным возможным решением данного вопроса, так как практически остановлен транзит угля из Казахстана из-за действий России. Есть также небольшой импорт из Польши.
 
 
В Украину уже прибыли 6 судов с 400 тыс. тоннами угля, а до конца года ожидаются еще четыре по 300 тыс. тонн.
 
"Потребление будет около 1,8 млн тонн в декабре, а поступления – более 2 млн тонн, из которых 1,55 млн – это собственная добыча. Соответственно, до конца декабря мы еще увеличим запасы угля на складах", – сказал министр.

Напомним, ранее мы писали о пожаре на Южно-Украинской АЭС и почему он произошел.
 
Тэги:  электричество, веерные отключения, харьков, украина
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