21.12.2021 18:31 Дмитрий Колоней

Будут ли в Украине веерные отключения электроэнергии - ответ министра энергетики

Насколько реальна такая опасность в зимний период рассказал глава ведомства.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Кабмин, по информации Министра энергетики Германа Галущенко проблему с углем в Украине удалось решить, и его запасы уже увеличиваются. Это удается делать благодаря системному импорту угля морским путем, основным возможным решением данного вопроса, так как практически остановлен транзит угля из Казахстана из-за действий России. Есть также небольшой импорт из Польши.

В Украину уже прибыли 6 судов с 400 тыс. тоннами угля, а до конца года ожидаются еще четыре по 300 тыс. тонн.

"Потребление будет около 1,8 млн тонн в декабре, а поступления – более 2 млн тонн, из которых 1,55 млн – это собственная добыча. Соответственно, до конца декабря мы еще увеличим запасы угля на складах", – сказал министр.