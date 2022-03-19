Первая медицинская помощь в экстренной ситуации: инструкции от МОЗ и ГСЧС (видео)

19.03.2022 15:26 Валерия Кононова

В экстренной ситуации важно не растеряться и не потерять время. МОЗ Украины предоставил инструкции для разных ранений.

Если вы оказались в экстремальной ситуации, первым делом осмотрите самого себя. Если вам не причинен вред, беритесь помогать другим. При возможности переместите себя и того, кому хотите помочь в более безопасное место.

Второй шаг – определить ранение и приступить к первой медицинской помощи. Конечно, большинство стрессовых ситуаций, где нет возможности ждать медиков, связаны с кровопотерей раненого.

Есть несколько вариантов контролировать кровоточащие раны:

Прямое давление

Жгут

Тампонирование

Давящая повязка

Прямое давление.

Самый простой и быстрый, но временный способ помощи. Нужно опереться всем весом на то место, где находится рана, чтобы остановить кровь.

Жгут.

Жгут ограничивает кровоток, пережимая сосуды. Жгут накладывают при массивных кровопотерях. Если можно увидеть саму рану, то жгут нужно наложить на 5-8 см выше нее. Если рану увидеть невозможно, наложить жгут нужно как можно выше на поврежденной конечности.

Если после первого жгута кровотечение не остановилось, нужно наложить второй.

Обязательно нужно запомнить время наложения жгута, а ещё лучше – записать его! Правильный жгут может находиться на конечности до 2 часов.

Определить правильность достаточно легко: в конечности ниже жгута не будет пульса.

При наложении жгута совершается ряд ошибок и их тоже важно запомнить:

Нельзя медлить, жгут – средство от больших кровопотерь, каждая минута отдаляет человека от возможности жить.

Нельзя недозатянуть жгут.

Если первый неэффективен, не нужно бояться наложить второй.

Нельзя использовать жгут при небольших кровопотерях.

Если рано видно, не нужно накладывать жгут очень высоко, помните – 5-8 см от раны.

Нельзя двигать, перенакладывать жгут.

Тампонирование применяется при сильных кровотечениях, в данном случае рана обрабатывается, в идеале, гомеостатиком, а после заполняется чистыми бинтами.

Если человек ранен в шею, следует затампонировать ранение, и удерживать давление на тампонаде. Если вы используете гомеостатик, то держать нужно 3 минуты. Если нет – 10 минут. После зафиксируйте место тампонады эластичным бинтом. На фото также показано как именно будет удобно бинтовать.

Также сегодня, 19 марта, ГСЧС предоставило инструкцию о том, как следует вести себя, чтобы предоставить первую медицинскую помощь.

Оценить обстановку вокруг себя;

Оценить состояние человека, проверить сознании ли он, проверить дыхание и пульс;

Оценить состояние пострадавшего (переломы, смещения, кровотечения);

Если человек без сознания и у него нет признаков перелома позвоночника – перевернуть его на спину.

Главное правило предоставления первой медицинской помощи, по словам ГСЧС – Не навреди. А потому не стоит самостоятельно вправлять конечности, перемещать конечности с переломами, а также вытаскивать какие-либо сторонние предметы.