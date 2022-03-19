19.03.2022 16:42

Игорь Терехов в метро поздравил с профессиональным праздником харьковских коммунальщиков

Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства.



city.kharkov.ua

От имени харьковчан он поблагодарил представителей сферы за то, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и бомбежки, они продолжают работать и обеспечивать жизнь Харькова, сообщает РЕДПОСТ.

«Я благодарен нашим дворовым рабочим, которые убирают во дворах и помогают расчищать завалы. Я благодарен нашим водителям КВБО, которые ежедневно выходят на маршруты и вывозят мусор. Я благодарен нашим тепловикам, которые, несмотря на обстрелы, ремонтируют теплотрассы и позволяют людям жить в тепле.

Я благодарен нашим водяным водителям, которые подают воду, несмотря на то, что водопроводы постоянно бомбят. Поверьте мне, для каждого харьковчанина это очень важно. Потому что именно вы вместе с нашей армией, медиками и волонтерами поднимаете боевой дух города Харькова», - отметил городской голова.

В честь профессионального праздника работникам жилищно-коммунального хозяйства обычно вручили заслуги городского совета. Также силами артистов «ВОСТОК ОПЕРА» был проведен импровизированный концерт.

«Харьков никогда не сдастся. Да, нас можно разбомбить, но нельзя поставить на колени. Потому что харьковский дух – особенный и неповторимый. И сегодня мы, не нарушая традиции, отметим заслуги наших коммунальных служб. Низкий вам поклон от всех харьковчан», – подчеркнул Игорь Терехов.