    
Главная Новости Харькова ЖКХ Игорь Терехов в метро поздравил с профессиональным праздником харьковских коммунальщиков
19.03.2022  16:42   

Игорь Терехов в метро поздравил с профессиональным праздником харьковских коммунальщиков

Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства.


city.kharkov.ua
От имени харьковчан он поблагодарил представителей сферы за то, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и бомбежки, они продолжают работать и обеспечивать жизнь Харькова, сообщает РЕДПОСТ.
 
«Я благодарен нашим дворовым рабочим, которые убирают во дворах и помогают расчищать завалы. Я благодарен нашим водителям КВБО, которые ежедневно выходят на маршруты и вывозят мусор. Я благодарен нашим тепловикам, которые, несмотря на обстрелы, ремонтируют теплотрассы и позволяют людям жить в тепле.
 
Я благодарен нашим водяным водителям, которые подают воду, несмотря на то, что водопроводы постоянно бомбят. Поверьте мне, для каждого харьковчанина это очень важно. Потому что именно вы вместе с нашей армией, медиками и волонтерами поднимаете боевой дух города Харькова», - отметил городской голова.
 
Харьков 19 марта: Игорь Терехов поздравил харьковских коммунальщиков с профессиональным праздником Харьков 19 марта: Игорь Терехов поздравил харьковских коммунальщиков с профессиональным праздником
 
В честь профессионального праздника работникам жилищно-коммунального хозяйства обычно вручили заслуги городского совета. Также силами артистов «ВОСТОК ОПЕРА» был проведен импровизированный концерт.
 
Харьков 19 марта: Игорь Терехов поздравил харьковских коммунальщиков с профессиональным праздником
 
«Харьков никогда не сдастся. Да, нас можно разбомбить, но нельзя поставить на колени. Потому что харьковский дух – особенный и неповторимый. И сегодня мы, не нарушая традиции, отметим заслуги наших коммунальных служб. Низкий вам поклон от всех харьковчан», – подчеркнул Игорь Терехов.
 
Тэги:  игорь терехов, жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.03 Власть Игорь Терехов заявил, что русскоязычный Харьков всегда будет стоять на защите соборной и независимой Украины 17.03 Власть Игорь Терехов заявил, что Харьков никогда не сдастся 15.03 Общество В Харькове работают все коммунальные службы, ряд аптек и магазинов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 