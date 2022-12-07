07.12.2022 11:00 Віталій Хінєвіч

У музичній школі окупанти розгорнули госпіталь: навчальний заклад у Балаклії потребує допомоги

Під час повномасштабного вторгнення, росіянам вдалося окупувати деяку частину Харківщини. Одним із таких окупованих міст була й Балаклія, де у приміщенні музичної школи росіяни розмістили госпіталь для своїх поранених.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що після деокупації регіону, заклад потребує допомоги у відбудові, аби діти продовжували займатися творчістю.

У приміщенні музичної школи ворог розташував госпіталь для своїх поранених. Під час бойових дій будівля була пошкоджена, пошкоджені вікна, електропроводка, перекриття, система опалення та фасад.

Допомогти навчальному закладу можна, перейшовши за посиланням

Нагадаємо, за добу від російської агресії на Харківщині загинула жінка , є поранені.