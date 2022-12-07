У музичній школі окупанти розгорнули госпіталь: навчальний заклад у Балаклії потребує допомоги

Під час повномасштабного вторгнення, росіянам вдалося окупувати деяку частину Харківщини. Одним із таких окупованих міст була й Балаклія, де у приміщенні музичної школи росіяни розмістили госпіталь для своїх поранених.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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