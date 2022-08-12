12.08.2022 16:10 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлювали електропостачання після ракетного удару

У Новобаварському районі відбувалися ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Харківобленерго».

Повідомляється, що окупанти вночі 12 серпня завдали ракетного удару. Один із вибухів стався у Новобаварському районі Харкова.На місці проїжджої частини утворилася вирва глибиною у декілька метрів.

Внаслідок пошкодження лінії електропередачі, без електрики залишилося близько 400 абонентів.

«Вранці, як тільки місце пригоди оглянули сапери, ремонтна бригада Холодногірського РЕМ розпочала аварійно-відновлювальні роботи. Уже опівдні енергетики привели до ладу електричну мережу і заживили всіх споживачів»,- зазаначили в Харківобленерго.