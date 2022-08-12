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12.08.2022  16:10   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлювали електропостачання після ракетного удару

У Новобаварському районі відбувалися ремонтні роботи.

Харківобленерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Харківобленерго».
 
Повідомляється, що окупанти вночі 12 серпня завдали ракетного удару. Один із вибухів стався у Новобаварському районі Харкова.На місці проїжджої частини утворилася вирва глибиною у декілька метрів.
 
Внаслідок пошкодження лінії електропередачі, без електрики залишилося близько 400 абонентів.
 
«Вранці, як тільки місце пригоди оглянули сапери, ремонтна бригада Холодногірського РЕМ розпочала аварійно-відновлювальні роботи. Уже опівдні енергетики привели до ладу електричну мережу і заживили всіх споживачів»,- зазаначили в Харківобленерго.
 
Нагадаємо, харківські комунальники отримали гуманітарну допомогу.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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