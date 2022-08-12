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12.08.2022  15:35   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти в Харківській області: поранено дитину

Російські військові завдали удару по селу Баранівка та Золочеву.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 12 серпня близько 7.30 російські військові обстріляли село Баранівка Богодухівського району. Внаслідок цього загинула 50-річна жінка, 28-річний чоловік отримав поранення.
 
Окрім цього зазначається, що близько 12:30 окупанти завдали удару по Золочеву. Внаслідок поранення отримала 13-річна дитина та 83-річна жінка. Пошкоджено два житлові будинки.
 
За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗО «Ураган» з окупованої території.
 
Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, ракетний удар по Харкову зруйнував корпуси вишу.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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