12.08.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти в Харківській області: поранено дитину

Російські військові завдали удару по селу Баранівка та Золочеву.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 12 серпня близько 7.30 російські військові обстріляли село Баранівка Богодухівського району. Внаслідок цього загинула 50-річна жінка, 28-річний чоловік отримав поранення.

Окрім цього зазначається, що близько 12:30 окупанти завдали удару по Золочеву. Внаслідок поранення отримала 13-річна дитина та 83-річна жінка. Пошкоджено два житлові будинки.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗО «Ураган» з окупованої території.

Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ракетний удар по Харкову зруйнував корпуси вишу.