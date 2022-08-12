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12.08.2022  09:06   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову зруйнував корпуси вишу (фото)

Вночі 12 серпня рф вкотре завдала ракетний удар по Харкову: зруйновано корпуси одного з освітніх закладів

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Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Обласну прокуратуру, 12 серпня о 2:52 ночі російська армія завдала ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного із закладів вищої освіти.

https://redpost.com.ua/news

Будь-які військові об‘єкти на вказаній території відсутні.

За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами С-300 з території бєлгородської області рф.

ракетним ударом зруйновано виш у Харкові ракетним ударом зруйновано виш у Харкові

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

ракетним ударом зруйновано виш у Харкові

Нагадаємо, вночі 12 серпня по Харкову із бєлгорода було випущено одразу 4 ракети.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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