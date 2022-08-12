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12.08.2022  08:56   Рита Парфенова

Подробиці ракетних ударів по Харкову вночі 12 серпня

Минулої ночі по Харкову із бєлгорода було випущено одразу 4 ракети.


t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 12 серпня, передає РЕДПОСТ.

Близько третьої години ночі дві ракети, попередньо – С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади.

У той же час в Новобаварському районі ракета влучила в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею. Осколки пошкодили фасад.

Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі. На щастя, без постраждалих.

Також цієї ночі удари окупантів зафіксовали в с. Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харківській області за минулу добу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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