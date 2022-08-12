Подробиці ракетних ударів по Харкову вночі 12 серпня

Минулої ночі по Харкову із бєлгорода було випущено одразу 4 ракети.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 12 серпня, передає РЕДПОСТ.
Близько третьої години ночі дві ракети, попередньо – С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади.
У той же час в Новобаварському районі ракета влучила в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею. Осколки пошкодили фасад.
Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі. На щастя, без постраждалих.
Також цієї ночі удари окупантів зафіксовали в с. Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі. Наслідки встановлюються.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харківській області за минулу добу.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді.
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