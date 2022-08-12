Харків на ранок 12 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 12 серпня.
Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 4 пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж, житловий будинок та кіоск будівельних матеріалів. Попередньо постраждалих немає.
У селищі Гаврилівка Ізюмського району влучання боєприпасів окупантів спричинили 2 пожежі. На території приватного домоволодіння горіло сіно в тюках на площі 40 кв.м. Пожежі виникли о 13:58 та 18:08 відповідно. Вони були оперативно ліквідовані вогнеборцями.
Загалом за добу з 11 по 12 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:
16 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 8 - спричинених військовими діями;
2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт,
10 – на допомогу комунальникам та поліції,
5– інші виїзди.
За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 35 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
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