12.08.2022 08:49 Рита Парфенова

Харків на ранок 12 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 8 пожеж в Харківській області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 12 серпня.

Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 4 пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж, житловий будинок та кіоск будівельних матеріалів. Попередньо постраждалих немає.



У селищі Гаврилівка Ізюмського району влучання боєприпасів окупантів спричинили 2 пожежі. На території приватного домоволодіння горіло сіно в тюках на площі 40 кв.м. Пожежі виникли о 13:58 та 18:08 відповідно. Вони були оперативно ліквідовані вогнеборцями.



Загалом за добу з 11 по 12 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

16 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 8 - спричинених військовими діями;

2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт,

10 – на допомогу комунальникам та поліції,

5– інші виїзди.



За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 35 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.