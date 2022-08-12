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12.08.2022  08:27   Рита Парфенова

Ворог завдав авіаударів біля населених пунктів Харківської області

У Харківській області окупанти рф завдали авіаударів поблизу Ртищівки, Верхнього Салтова та Залимана.

война в Украине

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб’яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник нфіамагається поповнити втрати особового складу та техніки.

Нагадаємо, 11 серпня близько 13:30 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України було знищено дві крилаті ракети типу «Калібр»

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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