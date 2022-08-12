12.08.2022 08:08 Рита Парфенова

Вночі ракети прилетіли у три райони Харкова

Майже о третій годині ночі 9 серпня у Харкові пролунала серія ракетних ударів.



Фото з відкритих джерел

Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«02:51 ракетный обстрел Харькова. Предварительно пять взрывов, «прилеты» в трех районах города - Слободском, Киевском и Новобаварском», – написав він у своєму телеграм-каналію



Більш повна інформація буде пізніше.

Нагадаємо, під ранок 11 серпня збройні сили рф обстріляли центр Харкова: ракета влучила у двір житлового будинку.