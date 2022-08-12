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12.08.2022  08:08   Рита Парфенова

Вночі ракети прилетіли у три райони Харкова

Майже о третій годині ночі 9 серпня у Харкові пролунала серія ракетних ударів.


Фото з відкритих джерел

Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«02:51 ракетный обстрел Харькова. Предварительно пять взрывов, «прилеты» в трех районах города - Слободском, Киевском и Новобаварском», – написав він у своєму телеграм-каналію

Більш повна інформація буде пізніше.

Нагадаємо, під ранок 11 серпня збройні сили рф обстріляли центр Харкова: ракета влучила у двір житлового будинку.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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