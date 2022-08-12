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12.08.2022  07:30   Рита Парфенова

12 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді.

Міжнародний день молоді 12 серпня

Мета свята - нагадати про роль молодих людей у ​​розвитку та побудові світу, та повсякденних проблем, які стоять на їхньому шляху.
 
Його встановлено Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року (резолюція 54/120) на пропозицію Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8—12 серпня 1998 року. Вперше Міжнародний день молоді святкувався 12 серпня 2000 року.
 
Конференція рекомендувала організувати інформаційно-пропагандистські заходи на підтримку Дня з метою підвищення поінформованості, особливо молоді, про Всесвітню програму дій щодо молоді до 2000 року та на наступний період, прийняту Асамблеєю у 1995 році.

Також цього дня

У 1681 народився Вітус Берінг, російський мореплавець, офіцер Російського флоту, полярний дослідник.

1851 – американець Айзек Зінгер отримав патент на вдосконалену швейну машинку з човниковим стібком.

1865 – англійський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції карболову кислоту, або фенол, для дезінфекції інструментів та рук хірурга. Внаслідок цього смертність після хірургічних операцій впала втричі.

1877 - почалася всесвітня історія звукозапису: американський винахідник Томас Едісон зафіксував механічним способом на платівку мелодію "Mary Had A Little Lamb".

1882 – народився Вінсент Бендікс, американський винахідник автомобільного стартера.

1896 – на річці Клондайк знайдено золото. Ото вже спокусив собі лікті уряд Російської імперії, який продав Аляску всього п'ятьма роками раніше Союзу Американських штатів.

1930 – народився Джордж Сорос, американський фінансист та громадський діяч угорського походження.

1933 – відбувся перший матч футбольної збірної України (із Туреччиною).

1969 – народилася Таніта Тікарам, англійська співачка.

1981 – IBM випустила перший персональний комп'ютер.

1994 – відкрився рок-фестиваль "Вудсток-94", присвячений 25-річчю свого знаменитого попередника. І це єдине, чим він знаменний, якщо не брати до уваги безперервного дощу і бруду, в якому купалися глядачі.

1999 – в Україні ухвалено рішення про закриття всіх витверезників.

2000 – у Баренцевому морі зазнав катастрофи атомний підводний човен «Курськ». Офіційний звіт про загибель атомної субмарини в 2000 сторінок, опублікований в 2002 році Генеральним прокурором РФ Устиновим, говорить про те, що загибель "Курська" була викликана навчальною торпедою, яка вибухнула в торпедному відсіку. Цю версію багаторазово ставили під сумнів, але для 118 моряків це вже не має жодного значення.

2010 – у Луганську зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°C.

Іменини відзначають: Агнія, Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Сила, Силуан.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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