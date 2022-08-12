12.08.2022 10:06 Рита Парфенова

Ви стали нашою опорою, - звернення Ігоря Терехова до молоді

Харківський міський голова Ігор Терехов вітає молодих людей із Міжнародним днем молоді.



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«Сьогодні – День молоді. У мирний час це свято асоціювалося з безтурботними веселощами, натовпами старшокласників та студентів на харківських вулицях, музикою, яка звучала звідусіль.



За півроку багато що змінилося. Вже нема колишніх дітей, є свідомі молоді громадяни своєї країни. Я з захопленням і страхом спостерігав, як у перші дні війни натовпи молодих людей йшли в армію та тероборону. Як потім компанії друзів об'єднувалися, щоб розвезти їжу людям похилого віку в райони, де йдуть обстріли, військовим – у госпіталь, дітям – у метро.



Я був вражений тим, як один день змінив життя покоління. Сьогодні не доречні пафосні промови про те, що ми боремося заради вас. Ви самі боретеся за своє майбутнє! І я впевнений, що з такими людьми, як ви, на нашу країну чекає багато перетворень і звершень.



Я дуже хочу, щоб мир настав швидше, щоб захистити вас від втрат і подовжити вашу молодість. Нехай вона не буде такою безтурботною, як раніше, але Харкову не вистачає вашого сміху, музики та пульсуючого ритму життя.



Спасибі вам! Усім молодим людям, які наближають перемогу своїми великими та маленькими вчинками. Ви стали нашою опорою, гордістю України, її головним надбанням!» - сказано у привітанні.

Нагадаємо, Ігор Терехов привітав військовослужбовців з Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.