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12.08.2022  10:18   Рита Парфенова

Агресія рф: за добу у Харківській області одна людина загинула, п’ятеро поранені

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони.

скорая помощь

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 12 серпня, передає РЕДПОСТ.

За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали цивільні в Харківському, Куп‘янському та Богодухівському районах:

2 поранених у Циркунах - 58-річна жінка та 62-річний чоловік, стан - середній. 62-річний чоловік отримав легкі поранення в Дергачівській громаді. У Куп’янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні, стан середній. У Золочівській громаді чоловік 23 років отримав поранення, жінка 51 року, на жаль, загинула.

Нагадаємо, вночі 12 серпня по Харкову із бєлгорода було випущено одразу 4 ракети.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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