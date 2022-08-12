Агресія рф: за добу у Харківській області одна людина загинула, п’ятеро поранені

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський та Лозівський райони.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 12 серпня, передає РЕДПОСТ.
За даними екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали цивільні в Харківському, Куп‘янському та Богодухівському районах:
2 поранених у Циркунах - 58-річна жінка та 62-річний чоловік, стан - середній. 62-річний чоловік отримав легкі поранення в Дергачівській громаді. У Куп’янському районі 54-річний тракторист підірвався на міні, стан середній. У Золочівській громаді чоловік 23 років отримав поранення, жінка 51 року, на жаль, загинула.
Нагадаємо, вночі 12 серпня по Харкову із бєлгорода було випущено одразу 4 ракети.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами.
Щорічно 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді.
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