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12.08.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Окупанти обговорюють вибухи у Криму та будують версії (відео)

Нові перехоплення військової розвідки України .

 
Як поівдомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, дружина окупанта з так званої Л/ДНР розповідає останні новини, серед яких нещодавні удари по Криму
 
Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян. Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".
 
Жінка не розуміє, де ж те величне російське ПВО, яке мало б  захищати повітряний простір, та висловлює таку думку, що після таких подій їхнє ПВО ніхто у світі не буде купувати. Чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує вирішення даної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают где эти ПВО находяться, и ищат возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли..."
 
 

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, врывы, украина
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