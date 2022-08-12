    
Главная Новини Харкова Суспільство Курси безпеки для мирного населення проведуть у Харкові
12.08.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Курси безпеки для мирного населення проведуть у Харкові

На території паркінгу ТРЦ проведуть курси громадянам.

Курси
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що курси безпеки для мирного населення відбудуться 13 серпня з 12.00 до 15.00 біля паркінгу ТРЦ “Nikolsky”.
 
Навчання організовує Департамент цивільної захисту ХОВА спільно з ГУ ДСНС у Харківській області.
 
Громадянам розкажуть,що робити в разі потрапляння під обстріл, які перекриття врятують від снарядів, як швидко надати допомогу пораненому.
 
“З урахуванням численних звернень громадян, що надходили під час заходів, керівництво ХОВА вирішило змінити місця їх проведення, максимально наблизивши до пересічних харків'ян. Тепер ці заходи будуть проводитися за вашими замовленнями у зручній для вас локації”, - зазначили в Департаменті.
 
Детальну інформацію можна отримати за телефонами: (0572) 52-51-36, 52-90-08 та (057) 721-32-22, 721-32-24.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Будівництво Ігор Терехов нагородив кращих будівельників Харкова (фото)   12.08 Надзвичайні події У Харкові син убив батька 12.08 Освіта Мы разрабатываем программу, чтобы обучать детей в игровой форме, - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 