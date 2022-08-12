12.08.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Курси безпеки для мирного населення проведуть у Харкові

На території паркінгу ТРЦ проведуть курси громадянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що курси безпеки для мирного населення відбудуться 13 серпня з 12.00 до 15.00 біля паркінгу ТРЦ “Nikolsky”.

Навчання організовує Департамент цивільної захисту ХОВА спільно з ГУ ДСНС у Харківській області.

Громадянам розкажуть,що робити в разі потрапляння під обстріл, які перекриття врятують від снарядів, як швидко надати допомогу пораненому.

“З урахуванням численних звернень громадян, що надходили під час заходів, керівництво ХОВА вирішило змінити місця їх проведення, максимально наблизивши до пересічних харків'ян. Тепер ці заходи будуть проводитися за вашими замовленнями у зручній для вас локації”, - зазначили в Департаменті.

Детальну інформацію можна отримати за телефонами: (0572) 52-51-36, 52-90-08 та (057) 721-32-22, 721-32-24.