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12.08.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

Пожежники Харківської області отримали гуманітарну допомогу

Рятувальники отримали пожежну машину.

Пожежна машина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 12 серпня рятувальники 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини отримали в якості гуманітарної допомоги пожежно-рятувальний автомобіль від волонтерського об’єднання українців у Словенії. 
 
Автомобіль може доставляти до місця пригоди 4.5 тонни речовини для гасіння вогню. Крім цього він оснащений освітлювальною щоглою, сучасним пожежно-технічним і аварійно-рятувальним оснащенням.
 
Передача пожежної машини стала можливою за сприяння та активної участі, зокрема, Посла України в Республіці Словенія Михайла Бродовича, Аташе з питань оборони при посольстві України в Республіці Словенія Володимира Калітинського, добровольців Добровільного пожежного спів-товариства з м. Медно, американських друзів з організації Nova Ukraine та інших небайдужих до проблем забезпечення цивільного захисту людей. Координатором проєкту виступив волонтер Гуманітарного Центра Харківщини Павло Брегель.
 
Нагадаємо, харківські комунальники отримали гуманітарну допомогу.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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