12.08.2022 15:05 Віталій Хінєвіч

Пожежники Харківської області отримали гуманітарну допомогу

Рятувальники отримали пожежну машину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 12 серпня рятувальники 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини отримали в якості гуманітарної допомоги пожежно-рятувальний автомобіль від волонтерського об’єднання українців у Словенії.

Автомобіль може доставляти до місця пригоди 4.5 тонни речовини для гасіння вогню. Крім цього він оснащений освітлювальною щоглою, сучасним пожежно-технічним і аварійно-рятувальним оснащенням.

Передача пожежної машини стала можливою за сприяння та активної участі, зокрема, Посла України в Республіці Словенія Михайла Бродовича, Аташе з питань оборони при посольстві України в Республіці Словенія Володимира Калітинського, добровольців Добровільного пожежного спів-товариства з м. Медно, американських друзів з організації Nova Ukraine та інших небайдужих до проблем забезпечення цивільного захисту людей. Координатором проєкту виступив волонтер Гуманітарного Центра Харківщини Павло Брегель.