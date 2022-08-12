12.08.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові син убив батька

У Слобідському районі Харкова стався злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що у липні 2014 року у квартирі батько та син вживали алкогольні напої. У цей час між чоловіками виникла сварка, під час якої син завдав численних ударів батькові, в область обличчя та тулуба. Коли батько впав на підлогу, зловмисник почав бити його ногами.

Після цього 48-річний син залишив квартиру, розраховуючи на те, що коли він повернеться додому, вони з батьком помиряться.

Проте від отриманих травм чоловік помер.

21 липня 2014 року зловмиснику було повідомлено про підозру. Не бажаючи нести відповідальність за скоєне, він переховувався від правоохоронних органів до квітня 2022 року, поки його не було затримано та взято під варту.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.