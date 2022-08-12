12.08.2022 13:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили чоловіка з наркотиками та гранатою

Чоловік займався протиправною діяльністю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що правоохоронці звернули увагу на 35-річного мешканця Куп'янського району Харківської області. Оперативники затримали чоловіка на вулиці Тобольській у Харкові після того, як він зробив кілька «закладок» із психотропною речовиною.

У ході проведення особистого огляду наркозбувача, поліцейські виявили та вилучили у нього 2 згортки із психотропним речовиною PVP «солі», а також бойову гранату Ф-1. Також зазначається, що чоловік був раніше засуджений.

Зловмисник зізнався правоохоронцям, що працює «закладником» в інтернет-магазині, який займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Він також вказав на місця, де зробив «наркозакладки».

Відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 307 та частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали. Максимальне покарання за вчинення злочинів передбачає до 8 років ув'язнення.