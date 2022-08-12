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12.08.2022  14:05   Віталій Хінєвіч

Які професії користуються попитом в Харківській області

Майже 84% вакансій зосереджені у місті Харків.

Робота Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну службу зайнятості.
 
Повідомляється, що майже 84% вакансій зосереджені у місті Харків. Переважно це попит на працівників робітничих професій, у загальній кількості частка таких вакансій складає 60%. 
Зазначається, що середня заробітна плата по заявлених вакансіях у цілому по області становить 9084 грн. 
 
Вища за середню по області є зарплата для кваліфікованих робітників з інструментом та робітників з обслуговування та експлуатації технологічного устаткування. Зокрема, понад 15 тис. грн пропонують роботодавці працівникам будівельних професій: мулярам, малярам, зварникам, покрівельникам будівельним, а також електрослюсарям з ремонту електромашин, слюсарям зі складання металевих конструкцій, водіям трамвая та тролейбуса.
 
Ознайомитись з актуальними вакансіями можна за посиланням.
 
Нагадаємо, кількість вакансій, яка сьогодні є офіційно на ринку, коливається між 24-30 тис. місць.
 
Источник:   Харківська обласна служба зайнятості
 Тэги:  харьков, работа
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