12.08.2022 14:05 Віталій Хінєвіч

Які професії користуються попитом в Харківській області

Майже 84% вакансій зосереджені у місті Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну службу зайнятості.

Повідомляється, що майже 84% вакансій зосереджені у місті Харків. Переважно це попит на працівників робітничих професій, у загальній кількості частка таких вакансій складає 60%.

Зазначається, що середня заробітна плата по заявлених вакансіях у цілому по області становить 9084 грн.

Вища за середню по області є зарплата для кваліфікованих робітників з інструментом та робітників з обслуговування та експлуатації технологічного устаткування. Зокрема, понад 15 тис. грн пропонують роботодавці працівникам будівельних професій: мулярам, малярам, зварникам, покрівельникам будівельним, а також електрослюсарям з ремонту електромашин, слюсарям зі складання металевих конструкцій, водіям трамвая та тролейбуса.

Ознайомитись з актуальними вакансіями можна за посиланням

Нагадаємо, кількість вакансій , яка сьогодні є офіційно на ринку, коливається між 24-30 тис. місць.