12.08.2022 14:15 Рита Парфенова

На північ від Харкова продовжуються важкі бої за звільнення окупованих територій

В районі Козачої Лопані, Цупівки, Дементіївки та Великих Проходів продовжуються важкі бої за звільнення окупованих територій Дергачівщини.

Збройні сили України роблять для звільнення окупованих територій усе можливе, повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Також він доповів, що минулої доби окупанти обстрілювали з артилерії Дергачі, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Нове, Питомник і Руську Лозову.

Також по Руській Лозовій, Питомнику, Дементіївці, Цупівці і Прудянці російська армія цілила з танків та мінометів.

Нагадаємо, у Харківській області окупанти рф завдали авіаударів поблизу Ртищівки, Верхнього Салтова та Залимана.