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12.08.2022  14:35   Віталій Хінєвіч

Українським школярам не загрожує відрахування зі шкіл через обрану форму навчання

Батьки здобувачів освіти самостійно можуть обирати форму навчання дитини.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ  з посиланням на Освіта.ua.
 
Повідомляється, що українських школярів не будуть відраховувати зі шкіл через обрану форму навчання.
 
Про це заявив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, коментуючи право батьків самостійно обирати форму навчання дитини.
 
«Міністерство на постійній основі комунікує з батьками і подекуди ми отримуємо «дзвіночки» про залякування батьків щодо відрахування дітей зі шкіл. Прошу донести до керівників закладів освіти діяти відповідно до законодавства і в межах своїх повноважень», – зауважив Вітренко.
 
Також він нагадав, що новий навчальний рік у традиційному форматі буде впроваджено у тих закладах освіти, у яких є захисні споруди або такі укриття розташовані поруч із закладами.
 
Нагадаємо, НМТ сертифікат можна перевірити на достовірність.
 
Источник:   Освіта.UA.
 Тэги:  образование
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