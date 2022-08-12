12.08.2022 14:35 Віталій Хінєвіч
Українським школярам не загрожує відрахування зі шкіл через обрану форму навчання
Батьки здобувачів освіти самостійно можуть обирати форму навчання дитини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Освіта.ua.
Повідомляється, що українських школярів не будуть відраховувати зі шкіл через обрану форму навчання.
Про це заявив перший заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, коментуючи право батьків самостійно обирати форму навчання дитини.
«Міністерство на постійній основі комунікує з батьками і подекуди ми отримуємо «дзвіночки» про залякування батьків щодо відрахування дітей зі шкіл. Прошу донести до керівників закладів освіти діяти відповідно до законодавства і в межах своїх повноважень», – зауважив Вітренко.
Також він нагадав, що новий навчальний рік у традиційному форматі буде впроваджено у тих закладах освіти, у яких є захисні споруди або такі укриття розташовані поруч із закладами.
Нагадаємо, НМТ сертифікат можна перевірити
на достовірність.
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