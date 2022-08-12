12.08.2022 17:30 Василь Голосний

Ігор Терехов нагородив кращих будівельників Харкова (фото)

Урочистий прийом з нагоди Дня будівельника відбувся 12 серпня у місті Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Із професійним святом, що наближається, представників галузі привітав Харківський міський голова Ігор Терехов. Він подякував будівельникам за їхню нелегку працю та вручив їм Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови.

«Я завжди з глибокою повагою та трепетом ставлюся до цієї професії. У мирний час Харків демонстрував чудеса будівництва. Все, чим пишалося наше місто, було створено вашими руками. А коли настала війна, ви продовжили працювати на будівельному фронті. Тому що потрібно відбудовувати фортифікаційні споруди та відновлювати все те, що руйнує російський агресор, – житло, адмінбудівлі, лікарні, школи, дитячі садки», - зазначив Ігор Терехов.

За словами мера, після перемоги харків'яни мають відбудувати рідне місто, враховуючи досвід, здобутий під час війни. Наприклад, у Харкові з'являться сучасні парковки-укриття та локальні джерела забезпечення житлових мікрорайонів (дахові котельні, свердловини замість централізованого водопроводу).

«Від імені харків'ян хочу подякувати вам за те, що залишились у місті. Я бажаю вам міцного здоров'я, гідної винагороди за вашу дуже нелегку працю і, найголовніше, - миру. А Харків ми обов'язково відбудуємо та зробимо це всі разом!» - наголосив Ігор Терехов.

Довідка. День будівельника – професійне свято працівників будівельної галузі, засноване у 1993 році Указом Президента України. Відзначається щороку у другу неділю серпня.

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