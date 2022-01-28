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28.01.2022  11:12   Рита Парфенова

Стрельба в Днепре: известна дата прощания с погибшими нацгвардейцами

Прощальная панихида расстрелянных на Южмаше пройдет 29 января в Днепре.

свеча траур

Прощание состоится возле Дворца культуры машиностроителей на улице Рабочей, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Dnepr.info.

После церемонии гробы с телами заберут родственники. Они определят место и время захоронения. Двое из погибших не из Днепра, поэтому их тела будут вывезены в другие районы.

Напомним, среди жертв стрельбы — четверо военных и одна гражданская — дежурная на проходной. Их семьям государство выплатит по 1,800 миллиона гривен.

Подробности – в рубрике Стрельба в Днепре.

Источник:   Dnepr.info
 Тэги:  харьков, стрельба в днепре, похороны
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