28.01.2022 11:12 Рита Парфенова

Стрельба в Днепре: известна дата прощания с погибшими нацгвардейцами

Прощальная панихида расстрелянных на Южмаше пройдет 29 января в Днепре.

Прощание состоится возле Дворца культуры машиностроителей на улице Рабочей, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Dnepr.info.



После церемонии гробы с телами заберут родственники. Они определят место и время захоронения. Двое из погибших не из Днепра, поэтому их тела будут вывезены в другие районы.



Напомним, среди жертв стрельбы — четверо военных и одна гражданская — дежурная на проходной. Их семьям государство выплатит по 1,800 миллиона гривен.



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