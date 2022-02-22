В Харькове возле дома нашли гранату (видео)

22.02.2022 11:39 Виталий Хиневич

В Харькове возле жилого дома нашли гранату.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Как сообщают очевидцы, возле жилого дома по улице Владислава Зубенка, 29-Б утром 22 февраля была найдена граната. На место происшествия выехали спасатели и пиротехники.

По предварительной информации, взрывоопасный предмет был найден без запала.