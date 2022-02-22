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22.02.2022  11:39   Виталий Хиневич

В Харькове возле дома нашли гранату (видео)

В Харькове возле жилого дома нашли гранату.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Как сообщают очевидцы, возле жилого дома по улице Владислава Зубенка, 29-Б утром 22 февраля была найдена граната. На место происшествия выехали спасатели и пиротехники. 
 
По предварительной информации, взрывоопасный предмет был найден без запала.
 
Напомним, ранее на Харьковщине пьяный мужчина угрожал подорвать райотдел полиции и травматологию. Мужчина совершил преступление из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.

 

Источник:   Социальные сети
 Тэги:  происшествие, харьков
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