22.02.2022 11:45 Евгений Клочко

Ситуация на Донбассе: что происходит с валютным рынком в Украине

Национальная валюта резко подешевела на фоне признания Российской Федерацией псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на данные торгов на финансовой площадке Investing.com, сообщает СЕГОДНЯ.

Уже на 10 утра 22 февраля, курс гривни достиг 29 грн за доллар, а после немного опустился, до 28,9 грн за доллар. Обвал гривни начался с самого утра 22 февраля, и всего за несколько часов американский доллар окреп на 1,19%.

Однако признание ЛДНР сказалось и на российской экономике.

По данным междунавродного агентства Bloomberg, после заявления Путина о признании псевдореспублик, рубль стал самой нестабильной валютой в мире. Российская валюта и фондовые рынки стремительно обвалились. Рубль, 21 февраля, достиг отметки 80 руб/долл, а к евро вообще обвалился до 90 руб.

Акции росскомпаний на фоне обострения на всей линии соприкосновения на Донбассе стремительно летят вниз, только за 21 февраля индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов, а индекс РТС опустился ниже отметки 1200 пунктов.

Как рассказал директор британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдвард Парк, сейчас инвесторам невероятно трудно оценить геополитический риск и эта неделя будет неопределенной.

Напомним, что украинский валютный рынок очень болезненно отреагировал на вчерашние новости по Донбассу. 22 февраля межбанк открылся с резкого скачка курса доллара — на 27 копеек, и первая сделка по продаже доллара на площадке Bloomberg прошла на уровне 28,90 грн/$. Сразу пошли крупные валютные покупки и в 9:28 котировки подскочили на 29,12 грн/$. Казначеи сообщают, что Нацбанк с самого утра вышел продавать доллар, чтобы поддержать гривну. Благодаря чему еще до 10 часов межбанк смог отойти сначала на 29,015 грн/$, а затем на 28,96 грн/$ и на 28,92 грн/$. Однако объем сделок на Bloomberg зафиксирован большой — $106,2 млн по состоянию на 10:15. Что говорит об активном выводе капитала из Украины. Для сравнения: вчера за весь день банки наторговали на этой площадке на $260 млн, то есть почти половину объема за первый час сегодняшних торгов.