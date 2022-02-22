22.02.2022 21:14 Евгений Клочко

Два района Харькове на сутки останутся без холодной воды: адреса

Водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов будет прекращено с 1:00 23 февраля до 10:00 24 февраля.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковводоканал". Отключение холодной воды в Харькове связано с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 1200 мм по ул. Кибальчича, 57.

В Новобаварском районе воды не будет по таким адресам:

пер. Конюшенный, 1-а,в,

пер. Коксовый, 18,

ул. Кибальчича, 18, 20, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45,

ул. Радиотехническая, 3, 5, 5-а,б. Частный сектор: пер. Конюшенный,

ул. Радиотехническая, пров.

1-й Радиотехнический,

2-й Радиотехнический,

пер. Коксовая,

ул. Коксовая,

ул. Минеральная,

ул. Ясные Зори,

ул. Кибальчича,

ул. Северокавказская,

ул. Удянская,

ул. Приамурская,

пер. 1-й Тираспольский,

пер. 2-й Тираспольский,

пер. 3-й Тираспольский,

пер. 4-й Тираспольский,

ул. Тираспольская,

ул. Восточная,

ул. Райгородская,

пер. Бородиновский,

в-д Бородиновский,

в-д Приамурский,

ул. Московская,

Карачевское шоссе,

пер. Ячменный.

В Основянском районе водоснабжение будет отключено в домах по:

ул. Большая Жихорская,

ул. Томская,

ул. Владимира Сосюры,

ул. Кутайская,

ул. Достоевского,

в-д Достоевского,

ул. Карьерная,

ул. Тернопольская,

пер. Маршака,

ул. Гутянская,

ул. 1-го Мая,

ул. Ванды Василевской,

ул. Зеленая,

ул. Михаила Зеленина,

ул. Круковская,

ул. Куусинская,

ул. Мичурина,

ул. Никитенко,

пер. 1-й Рудничный,

пер. 2-й Рудничный,

пер. 3-й Рудничный,

в-д Рудничный,

ул. Симко,

ул. Срезневского,

пер. Томский,

ул. Хабаровская,

пер. Хабаровский,

ул. Очеретянская.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 22 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.