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22.02.2022  21:14   Евгений Клочко

Два района Харькове на сутки останутся без холодной воды: адреса

Водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов будет прекращено с 1:00 23 февраля до 10:00 24 февраля.


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковводоканал". Отключение холодной воды в Харькове связано с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 1200 мм по ул. Кибальчича, 57. 
 
В Новобаварском районе воды не будет по таким адресам:
  • пер. Конюшенный, 1-а,в,
  • пер. Коксовый, 18,
  • ул. Кибальчича, 18, 20, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45,
  • ул. Радиотехническая, 3, 5, 5-а,б.
 
Частный сектор:
  • пер. Конюшенный,
  • ул. Радиотехническая, пров.
  • 1-й Радиотехнический,
  • 2-й Радиотехнический,
  • пер. Коксовая,
  • ул. Коксовая,
  • ул. Минеральная,
  • ул. Ясные Зори,
  • ул. Кибальчича,
  • ул. Северокавказская,
  • ул. Удянская,
  • ул. Приамурская,
  • пер. 1-й Тираспольский,
  • пер. 2-й Тираспольский,
  • пер. 3-й Тираспольский,
  • пер. 4-й Тираспольский,
  • ул. Тираспольская,
  • ул. Восточная,
  • ул. Райгородская,
  • пер. Бородиновский,
  • в-д Бородиновский,
  • в-д Приамурский,
  • ул. Московская,
  • Карачевское шоссе,
  • пер. Ячменный.
 
В Основянском районе водоснабжение будет отключено в домах по: 
  • ул. Большая Жихорская,
  • ул. Томская,
  • ул. Владимира Сосюры,
  • ул. Кутайская,
  • ул. Достоевского,
  • в-д Достоевского,
  • ул. Карьерная,
  • ул. Тернопольская,
  • пер. Маршака,
  • ул. Гутянская,
  • ул. 1-го Мая,
  • ул. Ванды Василевской,
  • ул. Зеленая,
  • ул. Михаила Зеленина,
  • ул. Круковская,
  • ул. Куусинская,
  • ул. Мичурина,
  • ул. Никитенко,
  • пер. 1-й Рудничный,
  • пер. 2-й Рудничный,
  • пер. 3-й Рудничный,
  • в-д Рудничный,
  • ул. Симко,
  • ул. Срезневского,
  • пер. Томский,
  • ул. Хабаровская,
  • пер. Хабаровский,
  • ул. Очеретянская.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 22 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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