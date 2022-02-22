22.02.2022 21:14 Евгений Клочко
Два района Харькове на сутки останутся без холодной воды: адреса
Водоснабжение части абонентов Новобаварского и Основянского районов будет прекращено с 1:00 23 февраля до 10:00 24 февраля.
Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковводоканал". Отключение холодной воды в Харькове связано с проведением ремонтных работ на водоводе диаметром 1200 мм по ул. Кибальчича, 57.
В Новобаварском районе воды не будет по таким адресам:
-
пер. Конюшенный, 1-а,в,
-
пер. Коксовый, 18,
-
ул. Кибальчича, 18, 20, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45,
-
ул. Радиотехническая, 3, 5, 5-а,б.
Частный сектор:
-
пер. Конюшенный,
-
ул. Радиотехническая, пров.
-
1-й Радиотехнический,
-
2-й Радиотехнический,
-
пер. Коксовая,
-
ул. Коксовая,
-
ул. Минеральная,
-
ул. Ясные Зори,
-
ул. Кибальчича,
-
ул. Северокавказская,
-
ул. Удянская,
-
ул. Приамурская,
-
пер. 1-й Тираспольский,
-
пер. 2-й Тираспольский,
-
пер. 3-й Тираспольский,
-
пер. 4-й Тираспольский,
-
ул. Тираспольская,
-
ул. Восточная,
-
ул. Райгородская,
-
пер. Бородиновский,
-
в-д Бородиновский,
-
в-д Приамурский,
-
ул. Московская,
-
Карачевское шоссе,
-
пер. Ячменный.
В Основянском районе водоснабжение будет отключено в домах по:
-
ул. Большая Жихорская,
-
ул. Томская,
-
ул. Владимира Сосюры,
-
ул. Кутайская,
-
ул. Достоевского,
-
в-д Достоевского,
-
ул. Карьерная,
-
ул. Тернопольская,
-
пер. Маршака,
-
ул. Гутянская,
-
ул. 1-го Мая,
-
ул. Ванды Василевской,
-
ул. Зеленая,
-
ул. Михаила Зеленина,
-
ул. Круковская,
-
ул. Куусинская,
-
ул. Мичурина,
-
ул. Никитенко,
-
пер. 1-й Рудничный,
-
пер. 2-й Рудничный,
-
пер. 3-й Рудничный,
-
в-д Рудничный,
-
ул. Симко,
-
ул. Срезневского,
-
пер. Томский,
-
ул. Хабаровская,
-
пер. Хабаровский,
-
ул. Очеретянская.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
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