22.02.2022 09:11 Рита Парфенова

Набирайте баклажки: в Харькове отключат холодную воду 22 февраля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 22 февраля.

Киевский район:

ул. Костомаровская, 2 до 20:00 22 февраля.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 40 (п. №1, стояк) до 10:00 22 февраля.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 37 (п. №2) до 20:00 23 февраля.

Слободской район:

пр. Гагарина, 49-а (п. №5) до 20:00 22 февраля.

Шевченковский район:

пр. Победы, 74-а (стояк) до 17:00 22 февраля,

ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, стояк),

пр. Науки (Ленина), 64-а (п. №3, стояк) до 20:00 22 февраля.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 21 февраля было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.