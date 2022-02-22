22.02.2022 08:58 Рита Парфенова

Ввод российских войск на восток Украины: какие санкции введены против страны-агрессора

После признания Россией ««ЛДНР»» и вводом войск РФ на Донбасс последовала мировая реакция.

Лидеры стран начали заявлять о непризнании «ЛНР» и «ДНР», призывать вывести войска и анонсировать санкции против России, передает РЕДПОСТ.

Америка

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций, касающихся ««ЛДНР»», из-за признания «республик» Россией.

Указ запрещает:

новые инвестиции в так называемые «ДНР» или «ЛНР» (физическим или юридическим - ред.) лицом из США, где бы они ни находились;

ввоз в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из так называемых «ДНР» или «ЛНР»;экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или гражданином США, где бы они ни находились, любых товаров, услуг или технологий в так называемые ««ЛДНР»»;

любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия лицом из США, где бы оно ни находилось, сделки, совершенной иностранным лицом и подпадающей под вышеуказанные запреты.

Кроме того, документ предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в «ДНР» и «ЛНР», и представителей руководства работающих там организаций.



Также включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Британия

Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух «республик» ОРДЛО.



Об этом написала в Twitter глава МИД Британии Лиз Трасс. «Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», - написала Трасс.

Канада

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что государство готовится ввести экономические санкции за признание Россией так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«Канада вместе со своими партнерами и союзниками отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину», – говорится в сообщении Жоли. Она подчеркнула, что Канада остается непреклонной в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Япония

Япония готовится ввести против России, власти которой признали независимость отдельных районов Луганской и Донецкой областей, санкции. Речь идет о ограничении экспорта передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой. В случае принятия такого решения японским правительством пакет санкций будет шире, чем в 2014-ом. Кроме того, санкций коснутся российских банков.

Кроме того:

Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал действия России нарушением территориальной целостности Украины;

В ЕС вторжение назвали нарушением международного права, обещали реагировать твёрдо и ответить РФ санкциями.

Генсекретарь НАТО осуждает признание «ЛДНР» и считает, что это подрывает усилия по урегулированию ситуации в Украине.

В ОБСЕ осудили признание ««ЛДНР»» и назвали это таким, что противоречит «минским соглашениям»;

Австралия осудила действия России и призвала отвести войска. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал «чушью» слова о миротворческом характере РФ на Донбассе;

Бельгия осудила признание Россией ДНР и ЛНР

Германия назвала действия России ударом по мирному урегулированию на востоке Украины;

Глава МИД Дании назвал решение враждебным и призвал прекратить нарушение международного права.

Турция не признает «ДНР» и «ЛНР», а действия России считает нарушением территориальной целостности Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ««ЛДНР»» и призвал к санкциями против России из-за ее признания ДНР и ЛНР

Председатель латвийского Сейма обещала инициировать резолюцию о том, что изменение статуса «ЛДНР» не будет признано никогда.

Премьер Польши призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции.

Президент Сербии заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок.

МИД Италии заявил, что это противоречит минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путём.

Президент Грузии осудила решение президента России о признании ДНР и ЛНР и назвала это повторением сценария 2008 года.

Президент Молдавии Санду осудила признание Россией ЛНР и ДНР.

Премьер Болгарии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

В то же время

Венесуэла, Куба и Никарагуа признали «ЛДНР».

Абхазия приветствует решение России по Донбассу.

Южная Осетия поддерживает признание республик Донбасса.

Йеменские хуситы поддержали признание независимости «ЛДНР».

Президент Сирии заявил, что Дамаск будет готов признать «ЛДНР».

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР», а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и «ЛДНР».