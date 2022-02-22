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22.02.2022  08:58   Рита Парфенова

Ввод российских войск на восток Украины: какие санкции введены против страны-агрессора

После признания Россией ««ЛДНР»» и вводом войск РФ на Донбасс последовала мировая реакция.

санкции против россии

Лидеры стран начали заявлять о непризнании «ЛНР» и «ДНР», призывать вывести войска и анонсировать санкции против России, передает РЕДПОСТ.

Америка

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций, касающихся ««ЛДНР»», из-за признания «республик» Россией.

Указ запрещает:

  • новые инвестиции в так называемые «ДНР» или «ЛНР» (физическим или юридическим - ред.) лицом из США, где бы они ни находились;
  • ввоз в США, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из так называемых «ДНР» или «ЛНР»;экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или гражданином США, где бы они ни находились, любых товаров, услуг или технологий в так называемые ««ЛДНР»»;
  • любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия лицом из США, где бы оно ни находилось, сделки, совершенной иностранным лицом и подпадающей под вышеуказанные запреты.

Кроме того, документ предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в «ДНР» и «ЛНР», и представителей руководства работающих там организаций.

Также включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Британия

Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух «республик» ОРДЛО.

Об этом написала в Twitter глава МИД Британии Лиз Трасс. «Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», - написала Трасс.

Канада

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что государство готовится ввести экономические санкции за признание Россией так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«Канада вместе со своими партнерами и союзниками отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину», – говорится в сообщении Жоли. Она подчеркнула, что Канада остается непреклонной в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Япония

Япония готовится ввести против России, власти которой признали независимость отдельных районов Луганской и Донецкой областей, санкции. Речь идет о ограничении экспорта передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой. В случае принятия такого решения японским правительством пакет санкций будет шире, чем в 2014-ом. Кроме того, санкций коснутся российских банков.

Кроме того:

  • Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал действия России нарушением территориальной целостности Украины;
  • В ЕС вторжение назвали нарушением международного права, обещали реагировать твёрдо и ответить РФ санкциями.
  • Генсекретарь НАТО осуждает признание «ЛДНР» и считает, что это подрывает усилия по урегулированию ситуации в Украине.
  • В ОБСЕ осудили признание ««ЛДНР»» и назвали это таким, что противоречит «минским соглашениям»;
  • Австралия осудила действия России и призвала отвести войска. Премьер-министр Скотт Моррисон назвал «чушью» слова о миротворческом характере РФ на Донбассе;
  • Бельгия осудила признание Россией ДНР и ЛНР
  • Германия назвала действия России ударом по мирному урегулированию на востоке Украины;
  • Глава МИД Дании назвал решение враждебным и призвал прекратить нарушение международного права.
  • Турция не признает «ДНР» и «ЛНР», а действия России считает нарушением территориальной целостности Украины.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ««ЛДНР»» и призвал к санкциями против России из-за ее признания ДНР и ЛНР
  • Председатель латвийского Сейма обещала инициировать резолюцию о том, что изменение статуса «ЛДНР» не будет признано никогда.
  • Премьер Польши призвал срочно собрать саммит ЕС и ввести против России санкции.
  • Президент Сербии заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок.
  • МИД Италии заявил, что это противоречит минским соглашениям и препятствует разрешению кризиса дипломатическим путём.
  • Президент Грузии осудила решение президента России о признании ДНР и ЛНР и назвала это повторением сценария 2008 года.
  • Президент Молдавии Санду осудила признание Россией ЛНР и ДНР.
  • Премьер Болгарии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

В то же время

  • Венесуэла, Куба и Никарагуа признали «ЛДНР».
  • Абхазия приветствует решение России по Донбассу.
  • Южная Осетия поддерживает признание республик Донбасса.
  • Йеменские хуситы поддержали признание независимости «ЛДНР».
  • Президент Сирии заявил, что Дамаск будет готов признать «ЛДНР».

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР», а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и «ЛДНР».

Тэги:  санкции, ввод войск, харьков
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