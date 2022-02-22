Ввод российских войск на восток Украины: какие санкции введены против страны-агрессора

После признания Россией ««ЛДНР»» и вводом войск РФ на Донбасс последовала мировая реакция.
Лидеры стран начали заявлять о непризнании «ЛНР» и «ДНР», призывать вывести войска и анонсировать санкции против России, передает РЕДПОСТ.
Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций, касающихся ««ЛДНР»», из-за признания «республик» Россией.
Кроме того, документ предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в «ДНР» и «ЛНР», и представителей руководства работающих там организаций.
Также включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух «республик» ОРДЛО.
Об этом написала в Twitter глава МИД Британии Лиз Трасс. «Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», - написала Трасс.
Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что государство готовится ввести экономические санкции за признание Россией так называемых «ЛНР» и «ДНР».
«Канада вместе со своими партнерами и союзниками отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину», – говорится в сообщении Жоли. Она подчеркнула, что Канада остается непреклонной в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Япония готовится ввести против России, власти которой признали независимость отдельных районов Луганской и Донецкой областей, санкции. Речь идет о ограничении экспорта передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой. В случае принятия такого решения японским правительством пакет санкций будет шире, чем в 2014-ом. Кроме того, санкций коснутся российских банков.
Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании «независимости» так называемых «ДНР» и «ЛНР», а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и «ЛДНР».
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