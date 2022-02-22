22.02.2022 21:06 Дмитрий Колоней

Харьков - в десятке европейских лидеров по иностранным инвестициям

Об этом в Харькове сообщила директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, Первая столица вошла в топ-10 Рейтинга европейских городов и регионов будущего 2022/23 журнала «fDi Intelligence». Это специализированное издание известной деловой газеты «Financial Times». Харьков - среди европейских лидеров в категории «Эффективность стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций».

При этом Харьков единственный украинский город, который занял столь высокие позиции в престижном рейтинге. Хотя пригласили его принять участие в нем впервые. С 2013 года, Харьков всегда занимал первые места в этом рейтинге в категории «Экономическая эффективность». В топ-10 вместе с нами вошли Антверпен (Бельгия), Дюссельдорф (Германия), Лейпциг (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия), Краков (Польша), Измир (Турция).

Другие украинские города получили отличия в категории «Экономическая эффективность»: Киев - среди столиц, Одесса и Львов - среди больших городов, Днепр - среди средних городов.