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11.06.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Харьков не может упустить шанс на полную перезагрузку - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об этом в интервью изданию «Страна.ua».


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Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в интервью изданию «Страна.ua» отметил, что в Харькове не должно возникнуть проблем с притоком инвестиций по окончании войны.
 
С одной стороны, в городе есть мощные местные строительные компании, а с другой - серьезный интерес проявляют иностранцы. 
 
Игорь Терехов подчеркнул, что концепцию восстановления города уже разразабатывают, и Харьков не может упустить шанс на полную перезагрузку.
 
При том, что будут строиться новые микрорайоны, исторический облик города сохранят - высоток в центре не будет. 
 
«Мы намерены сохранить сегодняшнюю архитектуру города и не можем застроить центр многоэтажными зданиями - есть критерии этажности, архитектурный облик исторического города. Есть, допустим, разбомбленное здание университета, которое проектировал один из украинских архитекторов. Понятно, что внутри здание будет другим, но исторический облик нужно сохранить», - подчеркнул городской голова.
Тэги:  инвестиции, игорь терехов
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