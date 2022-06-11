11.06.2022 17:59 Дмитрий Колоней
Мины и боеприпасы - что о них надо знать и как поступать: советы харьковских специалистов
Главные правила поведения от харьковских спасателей.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ГУ ГСЧС, жителям Харьковщины необходимо соблюдать ряд правил в отношении опасных предметов:
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Обходите снаряды, которые не разорвались. При обстреле некоторые снаряды могут не сработать сразу. Но они готовы взорваться в любой момент. Нельзя подбирать такие "трофеи".
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Не берите найденные предметы в руки. В частности, детские игрушки и гаджеты, разбросанные на земле – это могут быть замаскированные взрывные устройства. Объясните это ребенку.
Запрещено:
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приближаться к взрывоопасному предмету;
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передвигать его или брать в руки;
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разбирать, бросать, бить по нему;
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разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
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приносить взрывоопасный предмет домой.
Обо всех подобных находках сообщайте спасателям (тел. 101) или национальной полиции (тел. 102)!
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