    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Мины и боеприпасы - что о них надо знать и как поступать: советы харьковских специалистов
11.06.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Мины и боеприпасы - что о них надо знать и как поступать: советы харьковских специалистов

Главные правила поведения от харьковских спасателей.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, жителям Харьковщины необходимо соблюдать ряд правил в отношении опасных предметов:
        
  • Обходите снаряды, которые не разорвались. При обстреле некоторые снаряды могут не сработать сразу. Но они готовы взорваться в любой момент. Нельзя подбирать такие "трофеи".
  • Не берите найденные предметы в руки. В частности, детские игрушки и гаджеты, разбросанные на земле – это могут быть замаскированные взрывные устройства. Объясните это ребенку.

Запрещено:

  1. приближаться к взрывоопасному предмету;
  2. передвигать его или брать в руки;
  3. разбирать, бросать, бить по нему;
  4. разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
  5. приносить взрывоопасный предмет домой.

Обо всех подобных находках сообщайте спасателям (тел. 101) или национальной полиции (тел. 102)!

 

Тэги:  мины, правила безопасности, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Криминал и происшествия Оккупанты намерены гнать на мины задержанных украинцев (видео) 28.04 Криминал и происшествия Противопехотные мины: как выглядят и чем опасны (фото) 28.04 Общество Украинцам рассказали об опасности противопехотных мин
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 