11.06.2022 17:24 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики работают без выходных в пострадавших от агрессии районах

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», работники предприятия и подрядные организации продолжают ликвидировать последствия обстрелов в разных районах города. Работают они без выходных. В частности, ремонтно-строительные работы завершаются на центральном тепловом пункте по улице Елизарова в Холодногорском районе, который сильно пострадал от авиаударов. Там выполнили кровельные работы и начали ремонт внутренних стен помещения, демонтируют старую штукатурку.

На Киевском филиале начались ремонтные работы на котельной «Север-5», которую вместе с другими источниками тепла на Северной Салтовке планируется полностью восстановить до нового отопительного сезона. Также работы ведутся на котельной «Пятихатки».

В КП «ХТС» отметили, что на Салтовском филиале продолжаются работы по восстановлению кровли на административном корпусе, куда еще в марте попали два снаряда. Кроме того, реконструируется котельная «Север-1» по проекту Мирового банка, а также завершаются работы по перекладке магистралей на ул. Бучмы и ул. Валентиновской, продолжается замена трубопровода на пр. Тракторостроителей.

«Сегодня планируется заполнить системы водой и подготовить к возобновлению подачи горячей воды», - сообщили на предприятии.