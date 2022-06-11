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11.06.2022  17:24   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики работают без выходных в пострадавших от агрессии районах

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Харьковские тепловики работают без выходных в пострадавших от агрессии районах
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», работники предприятия и подрядные организации продолжают ликвидировать последствия обстрелов в разных районах города. Работают они без выходных. В частности, ремонтно-строительные работы завершаются на центральном тепловом пункте по улице Елизарова в Холодногорском районе, который сильно пострадал от авиаударов. Там выполнили кровельные работы и начали ремонт внутренних стен помещения, демонтируют старую штукатурку.
 
На Киевском филиале начались ремонтные работы на котельной «Север-5», которую вместе с другими источниками тепла на Северной Салтовке планируется полностью восстановить до нового отопительного сезона. Также работы ведутся на котельной «Пятихатки».
 
В КП «ХТС» отметили, что на Салтовском филиале продолжаются работы по восстановлению кровли на административном корпусе, куда еще в марте попали два снаряда. Кроме того, реконструируется котельная «Север-1» по проекту Мирового банка, а также завершаются работы по перекладке магистралей на ул. Бучмы и ул. Валентиновской, продолжается замена трубопровода на пр. Тракторостроителей.
 
«Сегодня планируется заполнить системы водой и подготовить к возобновлению подачи горячей воды», - сообщили на предприятии.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт, харьков, обстрелы, агрессия россии
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