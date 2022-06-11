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11.06.2022  18:58   Дмитрий Колоней

Коммунальщики ремонтируют кровлю и закрывают окна харьковских домов (фото)

Об этом сообщили в КП «Харьковспецстрой».

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковспецстрой», в Новобаварском районе продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов. Подрядчики предприятия ремонтируют кровли и закрывают окна в домах, поврежденных взрывами. Задача - привести здания в порядок и обезопасить жилье харьковчан.

Тэги:  ремонт кровли, коммунальщики, харьков
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