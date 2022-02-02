02.02.2022 13:15 Евгений Клочко

В Харькове наградили коммунальщиков за устранение сложного дефекта на тепломагистрали

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» оперативно ликвидировали сложное повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм в Шевченковском районе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу предприятия. Как сообщили тепловики, порыв произошел под автомобильной стоянкой одного из супермаркетов района. Для скорейшего устранения дефекта и во избежание разрытия на участке бригаде пришлось выполнять ремонтные работы непосредственно внутри трубопровода.

«Если бы не мастерство ребят, под разрытие попала бы большая территория, а потребители на долгое время остались бы без тепла», - отметили на предприятии.

За оперативное устранение аварийной ситуации, по поручению городского головы Игоря Терехова, генеральный директор КП «ХТС» Василий Скопенко вручил работникам Благодарности городского головы. Так, награды получили слесарь Виталий Ищенко и электрогазосварщики Владимир Скирда и Олег Кофанов.