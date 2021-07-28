28.07.2021 19:23

Троллейбус №12 и трамвай №20 временно изменят свои маршруты

Движение троллейбуса №12 и трамвая №20 в Харькове будет изменено с 9:00 до 16:00 29 июля.



//gortransport.kharkov.ua

Изменение движения пассажирского транспорта связано с проведением ремонтных работ на подстанции 110 кВ «Павлово Поле», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

В связи с этим, движение троллейбуса №12 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ул. Рудика» – ул. Лесопарковая – ул. Чкалова – Белгородское шоссе – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы».



Также изменит свой маршрут трамвай №20, который будет курсировать следующим образом:



часть маршрута: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – пер. Лосевский – пер. Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Новгородская»;



другая часть маршрута: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – ул. Клочковская – разворотный круг «Малая Даниловка».

Напомним, из-за реконструкции Московского проспекта 29 июля изменится маршрут троллейбуса №13 и автобуса №102э.