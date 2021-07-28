28.07.2021 20:01

Запугивали полицейских и судей: в Харькове задержали преступную группу (видео, фото)

Задержана преступная группа исполнителей, которым уголовники Харьковщины «заказывали» работников правоохранительных органов.

Правоохранители задержали преступную группировку, причастную к запугиванию и посягательству на жизнь правоохранителей и уничтожению их имущества, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Участники группировки - ранее судимые жители Харьковщины в возрасте от 36 до 47 лет – получали заказы от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах, направленные на запугивание работников полиции, суда и коммерции.

Злоумышленники направляли сообщения полицейским и судьям с угрозами расправы, как предупреждение - втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей. Такая же судьба ожидала и предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов с бизнеса.



Среди тех, кто оказался в списке заказанных, - старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области. Известно, что заговорщики собирались ликвидировать полицейского, однако решили для начала запугать. Среди ночи злоумышленники наведались в дом, где проживал полицейские, нашли его припаркованный автомобиль Skoda Octavia и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщения с угрозами физической расправы.





Повредили участники группы и имущество семьи предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Результат мести - два полностью сожженных автомобиля - Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.





Поплатилась за отказ о снисхождении и судья одного из судов Харькова. Сначала на улице женщине плеснули в лицо «зеленку». А после того, как она не вынесла нужное уголовникам судебное решение, поджогли ее авто - MAZDA CX-7, полностью его уничтожив.



Правоохранители провели 14 санкционированных обысков у фигурантов разоблаченной группировки. Двум участникам группировки объявлено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Еще двум сообщникам вручены подозрение за порчу имущества группой лиц. Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них - без права внесения залога.





Продолжается дальнейшее следствие, направленное на установление заказчиков преступлений и других участников разоблаченной группы для привлечения их к уголовной ответственности.



