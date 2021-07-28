Ужесточатся правила возвращения украинцев из России

Кабинет Министров изменил правила въезда в Украину.
Пересечение границы Украины для граждан Украины беспрепятственно возможно: при наличии сертификата о полной вакцинации или справки о введении первой дозы вакцины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ.
В случае отсутствия этих документов необходимо установить приложение «Вдома» и находиться на самоизоляции или сделать ПЦР-тест или экспрес-тест на антиген в течении 72 часов.
Новые правила въезда должны способствовать выявлению и противодействию распространению коронавируса, в частности "Дельта"-штамма.
Данное правило начнёт действовать через 7 дней, со 2 августа 2021 года. Все граждане Украины, которые покинули страну до вступления в силу изменений – смогут въехать беспрепятственно. На детей до 18 лет правила не распространяются.
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