28.07.2021 20:32

Ужесточатся правила возвращения украинцев из России

Кабинет Министров изменил правила въезда в Украину.

Пересечение границы Украины для граждан Украины беспрепятственно возможно: при наличии сертификата о полной вакцинации или справки о введении первой дозы вакцины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ.

В случае отсутствия этих документов необходимо установить приложение «Вдома» и находиться на самоизоляции или сделать ПЦР-тест или экспрес-тест на антиген в течении 72 часов.

Новые правила въезда должны способствовать выявлению и противодействию распространению коронавируса, в частности "Дельта"-штамма.



Данное правило начнёт действовать через 7 дней, со 2 августа 2021 года. Все граждане Украины, которые покинули страну до вступления в силу изменений – смогут въехать беспрепятственно. На детей до 18 лет правила не распространяются.

Напомним, 28 июля в Харькове открылись еще два центра массовой вакцинации против COVID-19.