Главная Новости Харькова Власть Ужесточатся правила возвращения украинцев из России
28.07.2021  20:32   

Ужесточатся правила возвращения украинцев из России

Кабинет Министров изменил правила въезда в Украину.

Противодействие распространению коронавируса, в частности Дельта-штамма

Пересечение границы Украины для граждан Украины беспрепятственно возможно: при наличии сертификата о полной вакцинации или справки о введении первой дозы вакцины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ.

В случае отсутствия этих документов необходимо установить приложение «Вдома» и находиться на самоизоляции или сделать ПЦР-тест или экспрес-тест на антиген в течении 72 часов.

Новые правила въезда должны способствовать выявлению и противодействию распространению коронавируса, в частности "Дельта"-штамма.

Данное правило начнёт действовать через 7 дней, со 2 августа 2021 года. Все граждане Украины, которые покинули страну до вступления в силу изменений – смогут въехать беспрепятственно. На детей до 18 лет правила не распространяются.

Напомним, 28 июля в Харькове открылись еще два центра массовой вакцинации против COVID-19.

Источник:   МОЗ
 Тэги:  коронавирус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.07 Медицина Вакцинировать от COVID будут в ТРЦ Харькова 27.07 Медицина Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 июля 26.07 Медицина Зачем в Украине хотят ввести вакцинацию третьей дозой
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 