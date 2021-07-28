Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 29 июля

В Харькове пасмурной ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру.
Погоду в Харькове будет определять размытое поле пониженного давления. Сохранится жара с локальными кратковременными дождями, которые ожидаются, в основном, по области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +20°...+25°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +36°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +35°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается. Будут происходить лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. С этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль.
В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.
Хороший день, чтобы привести в порядок счета и проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
В Харькове пасмурной ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру.
День крещения Киевской Руси-Украины – государственный праздник, который отмечается в Украине с 2008 года.
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