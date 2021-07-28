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28.07.2021  15:56   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 29 июля

В Харькове пасмурной ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 29 июля

Погоду в Харькове будет определять размытое поле пониженного давления. Сохранится жара с локальными кратковременными дождями, которые ожидаются, в основном, по области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +20°...+25°C (ощущается как +22°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +31°...+33°C (ощущается как +36°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +35°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается. Будут происходить лишь небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. С этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль.

В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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