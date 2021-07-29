29.07.2021 07:00

Иду на Вы! 29 июля – День военного спецназа

29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Создание Сил специальных операций (ССО) началось в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада прописала ССО в законодательстве как отдельный род войск.

Новая символика и униформа были окончательно утверждены приказом Министерства обороны в 2017 году.



В состав ССО входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.

Силы специальных операций – это отдельный род войск ВСУ, который обеспечивает порядок в условиях режима военного и чрезвычайного положения, проводит информационно-психологические операции, борется с терроризмом и пиратством, проводит операции по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины и т.д.



Лозунгом Сил специальных операций ВСУ был избран боевой клич Святослава Храброго — «Иду на Вы!».



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Сегодня во всем мире отмечается Международный день тигра.



Инициаторами учреждения этой даты выступили 13 государств, в которых тигры еще обитают.



Термин «тигр» походит из древнегреческого языка, а переводится как «быстрый, острый». Именно представители рассматриваемого вида зачастую являются крупнейшими кошачьими, а среди вообще всех животных-хищников тигры уступают по весу только бурому и белому медведям.



К сожалению, в дикой природе сохранилось всего не более 5 тысяч особей, и это число продолжает постоянно сокращаться. Так, за последнее столетие численность этих животных сократилась в 25 раз.



Изначально существовало девять подвидов кошек, к началу двадцать первого века их осталось только шесть. Наиболее многочисленный вид – это бенгальские тигры. Данный номинативный подвид составляет 40 процентов общей популяции.



Также в этот день...



В 1817 году родился Иван Константинович Айвазовский (настоящее имя Ованес Айвазян), всемирно известный русский художник-маринист.



1858 – под давлением США Япония открыла для иностранцев Токио и Осаку.



1864 – согласно Ж. Верну, в брюхе акулы, пойманной с яхты «Дункан», была найдена бутылка с тремя записками, брошенная потерпевшими кораблекрушение капитаном Грантом и двумя матросами.



1874 – англичанин Уолтер Вингфилд запатентовал разборной теннисный корт.



1907 – родился Борис Корнилов, поэт, автор слов знаменитой «Песни о встречном» («Нас утро встречает прохладой») Дмитрия Шостаковича.



1915 – родился Павел Кадочников, советский актер театра и кино («Повесть о настоящем человеке», «Укротительница тигров», «Проданный смех»).



1954 – родился Игорь Крутой, композитор, певец, продюсер.



1954 – опубликована первая часть трилогии Дж. Рональда Руэла Толкина «Властелин колец», одно из самых популярных произведений в жанре фэнтези. Роман создал целую субкультуру. Толкиенский мир чаще всего эксплуатируют для моделирования фэнтезийно-исторических игр «на природе».



1958 – в США образовано Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).



1963 – состоялся первый полет самолета Ту-134, одного из наиболее удачных проектов в области пассажирского самолетостроения. Он вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер.



1965 – премьера в Лондоне второго фильма «Битлз» – «Help!». На премьере присутствовала королева Великобритании, а фильм позже получил первый приз на кинофестивале в Рио-де-Жанейро.



1973 – родился Стивен Дорфф, американский актер («Блэйд», «Неудержимые», «Джонни Д.»).



1974 – на канале NBC прошел дебют игровой программы «Угадай мелодию».



1974 – в СССР создан первый в стране специальное подразделение «А» для противодействия возможным террористическим актам, которое стало известным как группа «Альфа».



1998 – в Лос-Анджелесе американец С. Рид сделал самый длинный в истории прыжок с крыши 14-этажного дома на крышу другого дома – на мотоцикле он пролетел 19,8 метров.



2005 – астрономы объявили об открытии карликовой планеты Эрида.



2015 – Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.



Именины отмечают: Алевтина, Афиноген, Валентина, Марта, Павел, Юлия.