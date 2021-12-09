09.12.2021 16:00 Виталий Хиневич
Улучшить сервис и комфорт: какие цены ожидают пассажиров «Укрзалізниці» в 2022 году
В 2022 году компания планирует повысить качество услуг и обновить подвижной состав.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Южной железной дороги.
Отмечается, что основное направление работы в 2022 году будет акцентировано на обновление подвижного состава, улучшение сервиса и реализацию непрофильных активов.
Кроме этого планируется увеличить грузооборот на 3,7% и пассажиропоток на 14,3%.
«Укрзалізниця» намерена сменить комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. В последний раз его пересматривали в 2019 году. Таким образом, с 10 декабря 2021 года указанный фиксированный сбор будет составлять 30 гривен вместо 22 гривен.
В это же время сообщается, что компания не планирует в 2022 году повышать стоимость на пассажирские железнодорожные перевозки.
Компания готовится в 2022 году предложить новый подход к образованию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности на популярные направления, времени приобретения билета. Это позволит пассажирам, планировавшим свои путешествия заранее, сэкономить денежные средства.
Напомним, на 2022 год «Укрзалізниця»
разработала график движения поездов
, который представлен уже сейчас. Согласно пожеланиям пассажиров, введены новые маршруты.
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