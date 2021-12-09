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09.12.2021  16:00   Виталий Хиневич

Улучшить сервис и комфорт: какие цены ожидают пассажиров «Укрзалізниці» в 2022 году

В 2022 году компания планирует повысить качество услуг и обновить подвижной состав.

Цены на проезд в украинских поездах в 2022 году
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Южной железной дороги.
 
Отмечается, что основное направление работы в 2022 году будет акцентировано на обновление подвижного состава, улучшение сервиса и реализацию непрофильных активов.
Кроме этого планируется увеличить грузооборот на 3,7% и пассажиропоток на 14,3%.
 
«Укрзалізниця» намерена сменить комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. В последний раз его пересматривали в 2019 году. Таким образом, с 10 декабря 2021 года указанный фиксированный сбор будет составлять 30 гривен вместо 22 гривен. 
 
 
В это же время сообщается, что компания не планирует в 2022 году повышать стоимость на пассажирские железнодорожные перевозки.
 
Компания готовится в 2022 году предложить новый подход к образованию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности на популярные направления, времени приобретения билета. Это позволит пассажирам, планировавшим свои путешествия заранее, сэкономить денежные средства.  
 
Напомним, на 2022 год «Укрзалізниця» разработала график движения поездов, который представлен уже сейчас. Согласно пожеланиям пассажиров, введены новые маршруты.
 
Источник:   ЮЖД
 Тэги:  укрализныця, харьков
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