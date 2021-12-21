21.12.2021 14:40 Александра Жук

Порыв на магистрали: тепловики уточнили, когда центр Харькова будет с теплом

На тепловой магистрали произошел порыв.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Бригады КП «Харьковские тепловые сети» провели переподключение на магистральном трубопроводе, запитав потребителей к сетям ТЭЦ-3. В связи с тем, что эта магистраль обеспечивает теплом значительную часть домов центрального района Харькова, коммунальщики оперативно преступили к устранению дефекта.

Производить демонтаж асфальтного покрытия на месте аварийных работ не будут. Кроме этого стоит отметить, что улица Динамовская в сторону улицы Тринклера перекрыта для автомобилей.

В свою очередь тепловики обещают устранить неполадку на магистрали 22 декабря утром. На данный момент без тела остается 43 дома.

Напомним, порыв на подающем трубопроводе диаметром 1020 мм на пересечении улиц Динамовской и Сумской произошел в Харькове ночью 21 декабря.