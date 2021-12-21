21.12.2021 14:31 Евгений Клочко

Рим, Тбилиси и… Коломбо — ТОП 10 городов, куда украинцы собираются на Новый год

Новогодние праздники и каникулы украинцы предпочитают встречать с видом на Колизей, за бокалом просекко и вкуснейшей “Маргаритой”— Италия и ее столица Рим на первом месте в поисковых запросах в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Однако, на планы украинских туристов повлияют ограничения для въезда в эту страну , которые Италия ввела на период с 16 декабря по 31 января 2022 года.

В первую пятерку туристических направлений на Новый год также попали Грузия, Польша, Турция и Испания, согласно данным, предоставленным международным сервисом поиска авиабилетов Aviasales.ua

Чаще всего на рождественские каникулы в этом году украинцы искали и бронировали авиабилеты в страны Европы. В топ-10 популярных направлений также оказались ОАЭ и Шри-Ланка.

Куда летят украинцы на новогодние праздники (страны)*

Италия — 11% Грузия — 10% Польша — 10% Турция — 10% Испания — 7% Венгрия — 7% Чехия — 6% ОАЭ — 4% Шри-Ланка — 4% Германия — 4%

Первое место, среди популярных городов на новогодние праздники, в 2021 году занимает Рим. Aviasales также отметили интерес к бронированию авиабилетов в Тбилиси (2-место), Стамбул (3), Будапешт (4) и Прагу (5).

Куда летят украинцы на новогодние праздники (города)*

Рим Тбилиси Стамбул Будапешт Прага Коломбо Дубаи Барселона Милан Варшава

Международным сервисом поиска дешевых авиабилетов Aviasales.ua пользуются туристы из более чем 150 стран. В этом году количество бронирований на новогодние праздники выросло в 6 раз, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем украинцы планируют путешествия за 40 дней до даты вылета.

Помимо популярных направлений, сервис предоставил статистику и по стоимости билетов. Дешевле всего украинцам обойдутся билеты на уикэнд в Европе. Средняя стоимость перелета в одном направлении эконом классом варьируется от 1500 грн.

(Италия) до 2600 грн. (Испания). Среди популярных зимних направлений самыми дорогими стали ОАЭ от 5300 грн. и Шри-Ланка от 9600 грн. за билет в одну сторону.

Среднее время пребывания за рубежом на каникулах составляет от 5 до 7 дней. Это касается европейских направлений и Турции. А самое продолжительное пребывание украинцы планируют на Шри-Ланке — более 18 дней.

Несмотря на привлекательность зарубежных направлений, часть украинцев предпочитают проводить новогодние праздники дома. В рейтинге популярности внутренних авиаперелетов, первое место занял Киев, на втором — Львов, на третьем месте — Запорожье. Далее за ними по частоте запросов оказались бронирования авиабилетов в Одессу (4), Днепр (5), Ивано-Франковск (6) и Харьков (7). В среднем поездку планируют на 4-6 дней.

*данные предоставлены международным сервисом поиска авиабилетов Aviasales.ua, период бронирования с 30 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г, в одну сторону. эконом классом

Также новость можно прочитать в официальном блоге Aviasales.ua