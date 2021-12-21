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21.12.2021  14:31   Евгений Клочко

Рим, Тбилиси и… Коломбо — ТОП 10 городов, куда украинцы собираются на Новый год

Новогодние праздники и каникулы украинцы предпочитают встречать с видом на Колизей, за бокалом просекко и вкуснейшей “Маргаритой”— Италия и ее столица Рим на первом месте в поисковых запросах в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

ТОП 10 городов, куда украинцы собираются на Новый год
 
Однако, на планы украинских туристов повлияют ограничения для въезда в эту страну, которые Италия ввела на период с 16 декабря по 31 января 2022 года. 
 
В первую пятерку туристических направлений на Новый год также попали Грузия, Польша, Турция и Испания, согласно данным, предоставленным международным сервисом поиска авиабилетов Aviasales.ua.
 
Чаще всего на рождественские каникулы в этом году украинцы искали и бронировали авиабилеты в страны Европы. В топ-10 популярных направлений также оказались ОАЭ и Шри-Ланка.

Куда летят украинцы на новогодние праздники (страны)*

  1. Италия — 11%
  2. Грузия — 10%
  3. Польша — 10%
  4. Турция — 10%
  5. Испания — 7%
  6. Венгрия — 7%
  7. Чехия — 6%
  8. ОАЭ — 4%
  9. Шри-Ланка — 4%
  10. Германия — 4%
Первое место, среди популярных городов на новогодние праздники, в 2021 году занимает Рим. Aviasales также отметили интерес к бронированию авиабилетов в Тбилиси (2-место), Стамбул (3), Будапешт (4) и Прагу (5).
 

Куда летят украинцы на новогодние праздники (города)*

  1. Рим
  2. Тбилиси
  3. Стамбул
  4. Будапешт
  5. Прага
  6. Коломбо
  7. Дубаи
  8. Барселона
  9. Милан
  10. Варшава
Международным сервисом поиска дешевых авиабилетов Aviasales.ua пользуются туристы из более чем 150 стран. В этом году количество бронирований на новогодние праздники выросло в 6 раз, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем украинцы планируют путешествия за 40 дней до даты вылета.
 
Помимо популярных направлений, сервис предоставил статистику и по стоимости билетов. Дешевле всего украинцам обойдутся билеты на уикэнд в Европе. Средняя стоимость перелета в одном направлении эконом классом варьируется от 1500 грн.
 
(Италия) до 2600 грн. (Испания). Среди популярных зимних направлений самыми дорогими стали ОАЭ от 5300 грн. и Шри-Ланка от 9600 грн. за билет в одну сторону.
 
Среднее время пребывания за рубежом на каникулах составляет от 5 до 7 дней. Это касается европейских направлений и Турции. А самое продолжительное пребывание украинцы планируют на Шри-Ланке — более 18 дней.
 
Несмотря на привлекательность зарубежных направлений, часть украинцев предпочитают проводить новогодние праздники дома. В рейтинге популярности внутренних авиаперелетов, первое место занял Киев,  на втором — Львов,  на третьем месте — Запорожье.  Далее за ними по частоте запросов оказались бронирования авиабилетов в Одессу (4), Днепр (5), Ивано-Франковск (6) и Харьков (7). В среднем поездку планируют на 4-6 дней.
 
*данные предоставлены международным сервисом поиска авиабилетов Aviasales.ua, период бронирования с 30 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г, в одну сторону. эконом классом
Также новость можно прочитать в официальном блоге Aviasales.ua
 
Тэги:  туризм, новый год, харьков
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