21.12.2021 13:35 Виталий Хиневич

Украинцы живут на 12 лет меньше граждан европейских стран

Продолжительность жизни в Украине в среднем на 12 лет меньше, чем в экономически развитых европейских странах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».

Отмечается, что число жителей страны сокращается, одна из причин данного фактора является демографический кризис.

По словам директора института академика НАНУ Эллы Либановой, на фоне низкого уровня рождаемости, не наблюдается рост продолжительности жизни населения страны. Кроме этого специалист отметила, что большинство граждан не хотят и не желают вести здоровый образ жизни.

ВОЗ акцентирует внимание на том факторе, что продолжительность жизни в 50% случаев зависит от того, какой образ жизни ведет человек. Вторую важную роль играет экология, она на 20 % влияет на продолжительность жизни. Не маловажную роль играет генетика и система здравоохранения, однако им эксперты относят долю важности на уровне 20%-10% соответственно.

«В Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни. Вот о чем надо кричать и бить в колокола, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах", - отметила Либанова.

Напомним, что украинское гражданство стремительно стареет , смертность значительно преобладает над рождаемостью. Специалисты склоны предполагать, что Украину будут привлекать мигранты из других стран, за счет этого ситуация может несколько стабилизироваться.