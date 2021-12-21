21.12.2021 13:27 Ирина Круглова

Харьков снова с водой: в Краснопавловское водохранилище закачали воду из Днепра

По каналу «Днепр-Донбасс» завершилось прокачивание воды из реки Днепр в Краснопавловское водохранилище.

Как рассказал корреспонденту РЕДПОСТ директор комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" Максим Панченко, это пополнение проводят ежегодно. Однако в последние годы этот процесс стал затруднительным. Необходимо получать соответствующее распоряжение от Кабмина, который выделяет необходимое финансирование на эти мероприятия.

Если раньше его хватало на полный объем, а это 16 миллионов кубометров воды, то в 2021 году откачали около 14 миллионов кубов. Этого запаса хватит примерно на 5 месяцев, так как данный объем воды распределяется еще и между населенными пунктами области и Харьковом, то есть между 400 000 абонентов.

Сама вода, после откачки из водохранилища отправляется на насосные станции, а уже оттуда берутся заборы для областной лаборатории, где проводят контроль качества воды. Если все показатели в норме, ее транспортируют из Краснопавловки в Харьков. То есть вода проходит еще путь в 140 км.

Перед тем, как днепровская вода попадает в харьковские трубы, ее качество еще проверяют в Ледном. Контрольнаяже проверка проводится в Харьковской лаборатории качества воды.

Справка РЕДПОСТ. Краснопавловское водохранилище построили еще во времена СССР, так как советские ученые предугадали, что Харьков со временем станет густонаселенным городом, которому не будет хватать существующего источника воды. То есть Краснопавловское водохранилище - дополнительный источник воды, от которого запитано около 23% абонентов области и Харькова.