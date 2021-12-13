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13.12.2021  13:30   Анжелика Демидова

Третья доза вакцины: кому и когда будут вводить в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о готовности вводить третью дозу вакцины.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на брифинг главы ведомства. 
 
Отмечается, что речь идет не о бустерной дозе вакцины, а про дополнительную.
"Сегодня я подпишу указ, которым будет одобрена позиция Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, которая позволит вводить дополнительную дозу вакцины против коронавируса.
Речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной. Дополнительная доза вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, у которых по состоянию их здоровья отмечается  низкая эффективность вакцин",- сообщил Виктор Ляшко. 
 
 
Кроме этого стоит отметить, что дополнительную дозу смогут получить люди, у которых имеются проблемы, например, с иммунной системой или онкологическими заболеваниями, люди, у которых после введения двух доз не выработался иммунитет к COVID-19. В то время как бустерная доза будет предназначена для всех вакцинированных через определённое время как усиливающая доза. 
 
На сегодняшний день, по словам министра, в Украине 40% населения прошли полный курс вакцинации.  На данный момент доступны более 8 миллионов доз препарата  разных производителей. 
 
Также, как сообщил Виктор Ляшко, в Украине 5-ую неделю подряд фиксируют уменьшение количества случаев заболевания COVID-19. Самый большой показатель был зарегистрирован 1-7 ноября 2021 года - 152 263 случая, а вот за прошлую неделю почти в 2,5 раза меньше - 61 210 случаев.
 
Напомним, вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет в Польше планируют начать уже в следующем месяце.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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