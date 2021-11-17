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17.11.2021  09:34   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 17 октября. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Грицевца, 19-а (п. №4, стояк) до 20:00 17 ноября.

Киевский район:

  • ул. Наталии Ужвий, 88,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 123,
  • ул. Старошишковская, 5 (п. №1), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 17 ноября.

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5-7),
  • ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 17 ноября,
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 23-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 ноября.

Немышлянский район:

  • ул. Краснодарская, 177-а (п. №1) до 20:00 17 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Некрасова (Песочин) (ч/с),
  • пер. Транспортный (Песочин) (ч/с),
  • шоссе Григоровское (Комсомольское), 10 (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 17 ноября.

Слободской район:

  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №2, стояк) до 18:00 17 ноября;
  • пр. Гагарина, 49-а (п. №2, стояк),
  • ул. Мухачева (Войкова), 16, 18, 20, 22, 24 до 20:00 17 ноября.

Шевченковский район:

  • пр. Победы, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 17 ноября;
  • пр. Победы, 62-г (п. №4, стояк), 73-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 ноября.

Напомним, 16 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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