17.11.2021 09:34 Рита Парфенова
Аварийное отключение воды в Харькове 17 октября. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Грицевца, 19-а (п. №4, стояк) до 20:00 17 ноября.
Киевский район:
-
ул. Наталии Ужвий, 88,
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 123,
-
ул. Старошишковская, 5 (п. №1), 9 (п. №1, стояк) до 20:00 17 ноября.
Московский район:
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5-7),
-
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 17 ноября,
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 23-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 ноября.
Немышлянский район:
-
ул. Краснодарская, 177-а (п. №1) до 20:00 17 ноября.
Новобаварский район:
-
ул. Некрасова (Песочин) (ч/с),
-
пер. Транспортный (Песочин) (ч/с),
-
шоссе Григоровское (Комсомольское), 10 (п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 17 ноября.
Слободской район:
-
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №2, стояк) до 18:00 17 ноября;
-
пр. Гагарина, 49-а (п. №2, стояк),
-
ул. Мухачева (Войкова), 16, 18, 20, 22, 24 до 20:00 17 ноября.
Шевченковский район:
-
пр. Победы, 72 (п. №8, стояк) до 17:00 17 ноября;
-
пр. Победы, 62-г (п. №4, стояк), 73-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 ноября.
Напомним, 16 ноября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0